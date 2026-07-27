Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, καθώς το θερμόμετρο της γεωπολιτικής έντασης δείχνει να υποχωρεί. Η απουσία νέων αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, σε συνδυασμό με τη μη εκδήλωση ιρανικών αντιποίνων για δύο συνεχόμενες νύχτες, λειτούργησε άμεσα ως… πυροσβεστικό μέσο για τους επενδυτές.

Η άτυπη αυτή εκεχειρία στο πεδίο αποτυπώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 27 Ιουλίου, στα ταμπλό των διεθνών χρηματιστηρίων. Η αποκλιμάκωση γεννά προσδοκίες στις αγορές ότι ίσως ανοίγει ξανά το «παράθυρο» της διπλωματίας, δίνοντας περιθώριο για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών και απομακρύνοντας τον κίνδυνο ενός μπλόκου στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η αποσυμπίεση των γεωπολιτικών φόβων οδήγησε σε κατακόρυφη πτώση των συμβολαίων.

Συγκεκριμένα, το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας (το οποίο αποτελεί και τον διεθνή δείκτη αναφοράς) σημείωσε πτώση της τάξης του 5,58%, με την τιμή του να υποχωρεί στα 91,38 δολάρια.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το αμερικανικό αργό τύπου WTI να καταγράφει απώλειες 5,46%, διαμορφούμενο στα 84,43 δολάρια το βαρέλι.