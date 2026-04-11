Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ με «ειδικό ωράριο», με σκοπό να πραγματοποιήσουν οι καταναλωτές τα τελευταία τους ψώνια.
Μεγάλο Σάββατο
Εμπορικά καταστήματα
- Άνοιγμα: 09:00
- Κλείσιμο: 15:00
Σούπερ μάρκετ
- Άνοιγμα: 08:00
- Κλείσιμο: συνήθως 18:00 – 20:00 (ανάλογα την αλυσίδα)
Τι ισχύει για τις επόμενες ημέρες
- Κυριακή του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
- Δευτέρα του Πάσχα: ΚΛΕΙΣΤΑ
Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου τα καταστήματα ανοίγουν ξανά με κανονικό ωράριο.
