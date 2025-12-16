Οι οικονομικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις φυσικές καταστροφές σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο το 2025, στα 220 δισεκ. δολάρια, παρά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και τις καταιγίδες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της Swiss Re.

Το ποσό για τις ασφαλιστικές ανήλθε σε 107 δισεκ. δολάρια, μειωμένο κατά 24,1%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική αντασφαλιστική εταιρία.

Η μείωση αυτή αποδίδεται στην περίοδο των κυκλώνων στον βόρειο Ατλαντικό, που ήταν λιγότερο έντονη σε σχέση με το 2024 με τους κυκλώνες Ντέμπι, Χέλεν και Μίλτον.

Το 2025, η καταιγίδα που προκάλεσε τις υψηλότερες ζημιές ήταν η Μελίσσα που κατέστρεψε την Τζαμάικα και έπληξε την Αϊτή και την Κούβα, με τις ασφαλισμένες ζημίες να εκτιμώνται «έως τα 2,5 δισεκ. δολάρια», σύμφωνα με την ελβετική αντασφαλιστική. Με ριπές ανέμων που έφθασαν τα 298 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας αυτός κατηγορίας 5 προκάλεσε σημαντικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στην περίοδο κυκλώνων και τυφώνων του 2025 καταγράφηκαν 13 καταιγίδες, με 3 κυκλώνες κατηγορίας 5 (Έριν, Ουμπέρτο και Μελίσσα) αλλά «για πρώτη φορά σε 10 χρόνια» κανένας δεν έφθασε στις ΗΠΑ, γεγονός που εξηγεί για το ποιο λόγο το κόστος ήταν σημαντικά μικρότερο.

Η ελβετική αντασφαλιστική διευκρινίζει ωστόσο ότι, αν και τα κόστη ήταν μικρότερα, το 2025 ήταν η έκτη συνεχής χρονιά κατά την οποία οι ζημιές που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές για τις φυσικές καταστροφές ξεπερνούν το όριο των 100 δισεκ. δολαρίων, μεταξύ άλλων λόγω των καταιγίδων που παραμένουν σε «ανοδική πορεία».

Το 2025, το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρίες από τις καταιγίδες, που μπορεί να συνοδεύονται από σφοδρές ριπές ανέμων, χαλάζι, ανεμοστρόβιλους ή πλημμύρες, έφθασε τα 50 δισεκ. δολάρια, καθιστώντας το έτος αυτό τη χρονιά με το τρίτο υψηλότερο κόστος για καταιγίδες μετά το 2023 και το 2024.

Η Swiss Re σημειώνει ότι οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 83% των ζημιών που καλύπτονται από τις ασφαλιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με 89 δισεκ. δολάρια ασφαλισμένων ζημιών, εκ των οποίων 40 δισεκ. δολάρια για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Η νοτιοανατολική Ασία επλήγη πρόσφατα από σοβαρές πλημμύρες, κυρίως στο Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία, με τη Swiss Re να μην δίνει ακόμα εκτίμηση σε αυτή τη φάση.