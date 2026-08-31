Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρεμιέρα του μέτρου βρίσκει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων ενταγμένους στη λίστα, με τους καταναλωτές να επωφελούνται από μια μέση μείωση τιμών της τάξης του 7%.

Η προσπάθεια παραμένει δυναμική, με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να τονίζει πως βασική προτεραιότητα είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές τους αγορές και η συγκράτηση του κόστους στα βασικά αγαθά. Για τον λόγο αυτό, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω ακόμη και έως σήμερα, καθώς οι συμμετοχές των επιχειρήσεων συνεχίζονται.

Ο χάρτης των μειώσεων – Από τα τρόφιμα στα σχολικά είδη

Μέχρι στιγμής, το «παρών» στην πρωτοβουλία δίνουν πάνω από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες με σχολικά είδη και παιχνίδια. Ο κ. Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει το εγχείρημα ως μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των καταναλωτών.

Αναλυτικότερα, οι εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν από το 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 30%, κατανέμονται ως εξής:

Επώνυμα προϊόντα : Αποτελούν τη μερίδα του λέοντος με περίπου 900 κωδικούς, δίνοντας έμφαση σε είδη με υψηλή συχνότητα αγοράς, όπως τα ζυμαρικά.

: Αποτελούν τη μερίδα του λέοντος με περίπου 900 κωδικούς, δίνοντας έμφαση σε είδη με υψηλή συχνότητα αγοράς, όπως τα ζυμαρικά. Σχολικά είδη : Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, εντάχθηκαν περισσότεροι από 450 κωδικοί με μέση μείωση κοντά στο 10%.

: Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, εντάχθηκαν περισσότεροι από 450 κωδικοί με μέση μείωση κοντά στο 10%. Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας : Συμμετέχουν περίπου 250 κωδικοί με μέση έκπτωση 7%.

: Συμμετέχουν περίπου 250 κωδικοί με μέση έκπτωση 7%. Κρέατα: Έχουν ενταχθεί 60 κωδικοί (ελληνικά και εισαγόμενα, συμπεριλαμβανομένου του μοσχαριού), με τη μέση μείωση να αγγίζει το 7,2%.

Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης των εταιρειών κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Υπολογίζεται πως σε ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ των 15.000-20.000 κωδικών, περίπου 1 στα 9 διαθέσιμα προϊόντα θα ανήκει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Έξτρα εκπτώσεις από τα σούπερ μάρκετ και πλατφόρμα «PosoKanei»

Μιλώντας στο OPEN, η πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε πως στην αρχική έκπτωση των προμηθευτών αναμένεται να προστεθεί και η επιπλέον έκπτωση που θα εφαρμόσουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τελική τιμή ανάλογα με την αλυσίδα.

Από σήμερα, Δευτέρα, τα προϊόντα αυτά ξεχωρίζουν στα ράφια με ειδική σήμανση. Ταυτόχρονα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα «PosoKanei», όπου αναγράφονται αναλυτικά οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και το εύρος των μειώσεων.

Αισιοδοξία για τον πληθωρισμό και συνεχείς έλεγχοι

Σήμερα αναμένεται και η επίσημη παρουσίαση των πλήρων στοιχείων για τους κωδικούς, καθώς και μια πρώτη εκτίμηση για το συνολικό μηνιαίο οικονομικό όφελος των νοικοκυριών.

Η κα Τσαγγάρη αποτίμησε θετικά την ανταπόκριση της αγοράς, προβλέποντας μάλιστα ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα για τον Αύγουστο ενδέχεται να περάσει σε αρνητικό έδαφος. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά, σημειώνοντας πως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν διαπιστώθηκαν ανατιμήσεις στα επώνυμα προϊόντα (με εξαίρεση μία εταιρεία που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα).

Ωστόσο, το υπουργείο Ανάπτυξης παραμένει σε επιφυλακή λόγω των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Επικαλούμενος και τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat (μηνιαία μείωση τροφίμων κατά 2,3% τον Ιούλιο και ετήσιος πληθωρισμός στο -0,4%), ο Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε σαφές μήνυμα για τη συνέχεια: «Δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε».