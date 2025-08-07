Στη μείωση των επιτοκίων προχώρησε την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας, σε μια προσπάθεια να τονώσει την χειμάζουσα βρετανική οικονομία.

Το κόστος δανεισμού διαμορφώνεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προέβλεπαν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει τα επιτόκια στο 4% από 4,25%, στην πέμπτη μείωση από τον περασμένο Αύγουστο, οδηγώντας τα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023, σημειώνει το BBC.

Τι αναφέρει η Τράπεζας της Αγγλίας

«Τα επιτόκια έχουν επιβραδύνει την αύξηση των τιμών (πληθωρισμός) τα τελευταία δυόμισι χρόνια, οπότε είμαστε σε θέση να μειώσουμε και πάλι τα επιτόκια σήμερα, στο 4%.

Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει σημαντικά από την κορύφωσή του που ξεπέρασε το 11% το 2022. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε και πάλι πρόσφατα, αλλά κατά πολύ μικρότερο ποσό. Είναι πιθανό να αυξηθεί σε περίπου 4% τους επόμενους μήνες, εν μέρει λόγω των υψηλότερων τιμών των τροφίμων. Αναμένουμε ότι μετά από αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί προς τον στόχο μας του 2%.

Υπήρξε αβεβαιότητα από τις παγκόσμιες εξελίξεις, μεταξύ άλλων λόγω των αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές. Ενώ οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες σημαίνουν ότι υπάρχει λιγότερη αβεβαιότητα σε σχέση με τις αρχές του έτους, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει χαμηλός και σταθερός με διαρκή τρόπο. Θα κρίνουμε πόσο πολύ και πόσο γρήγορα μπορούμε να μειώσουμε τα επιτόκια για να το πετύχουμε αυτό».