Μείωση 1,7% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς ο τζίρος κινήθηκε καθοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων, μη εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε: Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,2%), Ένδυση- Υπόδηση (4,8%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,2%), Πολυκαταστήματα (1%) και Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (1%). Στον αντίποδα, αυξήθηκαν σε: Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (6,8%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (6,4%) και Βιβλία-Χαρτικά- Λοιπά είδη (5,2%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 1,7% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 σημείωσε μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,9% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 0,7% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 σημείωσε μείωση 5,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,3% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ