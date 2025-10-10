Μείωση 2,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, ενώ και η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 0,8%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 2,9% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

*Κατά 8,9% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

*Κατά 6,8% του δείκτη παροχής νερού.

*Κατά 0,8% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Από την αύξηση:

*Κατά 2,4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Σε μέσα επίπεδα το 8μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2024.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 4,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.