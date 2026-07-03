Σε στενότερη «τσιμπίδα» για τις τράπεζες οδηγήθηκε το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων τον Μάιο του 2026, καθώς υποχώρησε στις 4,30 εκατοστιαίες μονάδες έναντι των 4,45 μονάδων που είχε καταγράψει τον Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της συνδυαστικής κίνησης των επιτοκίων της αγοράς, καθώς οι αποδόσεις των καταθέσεων σημείωσαν άνοδο, την ώρα που το κόστος των νέων χρηματοδοτήσεων παρουσίασε κάμψη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για το σύνολο των νέων καταθέσεων ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 0,35%.

Στις επιμέρους κατηγορίες, τα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, στο 0,03% για τα νοικοκυριά και στο 0,10% για τις επιχειρήσεις.

Σταθερότητα της τάξης του 1,14% εμφάνισαν και οι προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών με διάρκεια έως ένα έτος, αντίθετα με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές καταθέσεις προθεσμίας, οι οποίες είδαν το επιτόκιό τους να αυξάνεται κατά 17 μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 1,93%.

Στην αντίπερα όχθη, αυτή των χορηγήσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε κατά 12 μονάδες βάσης, πέφτοντας στο 4,65%.

Στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπου περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κάρτες και οι υπεραναλήψεις, το επιτόκιο διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητο στο υψηλό 14,63%.

Ωστόσο, τα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο έγιναν φθηνότερα κατά 19 μονάδες βάσης, υποχωρώντας στο 10,75%, ενώ σταθερά στο 3,50% παρέμειναν τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Στο πεδίο της επιχειρηματικής πίστης, τα δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτες μεταβολές, διατηρώντας το επιτόκιό τους στο 4,61% για τις μεγάλες εταιρείες και στο 6,85% για τα επαγγελματικά δάνεια.

Αντίθετα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε στα νέα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτόκιου, τα οποία μειώθηκαν κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,20%.

Ανάλογη πτωτική τροχιά ακολούθησαν και τα δάνεια τακτής λήξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το επιτόκιο των οποίων περιορίστηκε κατά 15 μονάδες βάσης, κλείνοντας στο 4,43%.

Η τελική εικόνα των χορηγήσεων επηρεάστηκε σημαντικά και από το ύψος των δανειακών συμβάσεων.

Τα δάνεια μικρότερης κλίμακας έως 250.000 ευρώ επιβαρύνθηκαν με άνοδο 8 μονάδων βάσης στο 5,09%, ενώ εκείνα από 250.001 έως 1 εκατομμύριο ευρώ ενισχύθηκαν κατά 14 μονάδες βάσης στο 4,54%.

Την πτώση του γενικού δείκτη των δανείων καθόρισε τελικά η κατηγορία των μεγάλων χρηματοδοτήσεων άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, όπου το μέσο επιτόκιο υποχώρησε αισθητά κατά 22 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 4,15%.