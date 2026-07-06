Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα αποτελεί μια βαθιά διαρθρωτική κρίση και όχι ένα συγκυριακό φαινόμενο.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η σημερινή κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της συσσώρευσης πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων των τελευταίων δεκαπέντε ετών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με αποσπασματικές επιδοματικές παρεμβάσεις.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εκρηκτική αύξηση του κόστους στέγασης, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αργή αύξηση των εισοδημάτων, έχει εγκλωβίσει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά σε καθεστώς έντονης στεγαστικής και ενεργειακής επιβάρυνσης.

Το χάσμα των αριθμών:

27% των ελληνικών νοικοκυρών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικές ανάγκες (έναντι 18% στην Ε.Ε.).

+35,4% αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών την περίοδο 2018-2023.

Μόλις +8% αυξήθηκαν τα διαθέσιμα εισοδήματα κατά την ίδια περίοδο.

Οι 9 βασικοί παράγοντες που όξυναν την κρίση:

-Ανισορροπία αγοράς: Μεγάλο χάσμα μεταξύ της περιορισμένης προσφοράς και της υψηλής ζήτησης κατοικιών.

-Υπερσυγκέντρωση: Συγκέντρωση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως στην Αττική.

-Γηρασμένο κτιριακό απόθεμα: Υψηλό κόστος ανακαίνισης παλαιών ακινήτων.

-Ενεργειακό κόστος: Συνεχής αύξηση των λειτουργικών δαπανών στέγασης.

-Φορολογία: Υψηλή φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας.

-Στεγαστική πίστη: Σημαντικές δυσκολίες στην πρόσβαση των πολιτών σε τραπεζικό δανεισμό.

-Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ραγδαία εξάπλωση του Airbnb και παρόμοιων πλατφορμών.

-Golden Visa: Αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και στις τιμές των αστικών ακινήτων.

-Γραφειοκρατία: Καθυστερήσεις στην αξιοποίηση κενών ακινήτων λόγω πολεοδομικών και κληρονομικών εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, η ΓΣΕΒΕΕ κάνει ιδιαίτερη μνεία στην κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), η οποία αποδυνάμωσε τη δυνατότητα άσκησης συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, ενώ επισημαίνει τη σημαντική υποχώρηση των ποσοστών ιδιοκατοίκησης στη χώρα.

Τι προτείνει η Συνομοσπονδία

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η μελέτη προκρίνει έναν συνδυασμό άμεσων (βραχυπρόθεσμων) και δομικών (μακροπρόθεσμων) πολιτικών, με κεντρικό άξονα την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ εισοδημάτων και κόστους διαβίωσης.

Βραχυπρόθεσμα Μέτρα (Άμεση Ανακούφιση):