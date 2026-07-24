Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η οικονομική αβεβαιότητα ως ανασχετικός παράγοντας στις επιχειρηματικές αποφάσεις για επενδύσεις και προσλήψεις αναδεικνύει νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι αρνητικές επιπτώσεις της αβεβαιότητας δεν είναι πρόσκαιρες, αλλά διαρκούν πέραν του ενός έτους.

Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι η αβεβαιότητα ευθύνεται για έως και το 40% της υποχώρησης της απασχόλησης κατά την περίοδο 2010-2013, καθώς και για το ένα τρίτο του επενδυτικού κενού της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2009-2015.

Οι νέοι δείκτες μέτρησης και οι επιπτώσεις ανά μέγεθος

Η ανάλυση στηρίχθηκε σε τρεις νέους δείκτες που κατασκευάστηκαν από την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας: τη διασπορά των επιχειρηματικών προσδοκιών, τα εκ των υστέρων σφάλματα πρόβλεψης των επιχειρήσεων και τον βαθμό δυσκολίας που δηλώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις στον προγραμματισμό τους.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν συστηματικά υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας σε σύγκριση με τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες.

Στο σύνολο της οικονομίας, μια απρόσμενη αύξηση της αβεβαιότητας προκαλεί άμεση υποχώρηση των επενδύσεων κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, η οποία διατηρείται για δύο χρόνια.

Παράλληλα, η αρνητική επίδραση στην απασχόληση κορυφώνεται τρεις προθεσμίες/τρίμηνα μετά τη διαταραχή.

Μεταξύ των κλάδων, η Βιομηχανία και οι Υπηρεσίες δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα, με την έξαρση της αβεβαιότητας την περίοδο 2009-2010 να εξηγεί πτώση επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά 0,5 δισ. ευρώ σε βάθος διετίας —ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο της συνολικής μείωσης στον τομέα.

Προσδοκίες και ασυμμετρίες στην αγορά

Η μελέτη αποκαλύπτει έντονη ασυμμετρία στις επιχειρηματικές αντιδράσεις:

Η αβεβαιότητα φαινόταν να φροντίζει να φρενάρει τις επενδύσεις μόνο όταν οι επιχειρήσεις είχαν απαισιόδοξες ή ουδέτερες προσδοκίες, ενώ η επίδραση ήταν αμελητέα όταν επικρατούσε αισιοδοξία.

Στο πεδίο των επενδύσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζονται σημαντικά περισσότερο, γεγονός που δείχνει ότι η αβεβαιότητα λειτουργεί ως εμπόδιο στη μεγέθυνση και την επέκτασή τους.

Όσον αφορά την απασχόληση, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται εντονότερα, σε αντίθεση με τις μεγάλες, οι οποίες επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και συγκρατούν το προσωπικό τους (labor hoarding) κατά τη διάρκεια των διαταραχών.

Η συστηματική παρακολούθηση αυτών των δεικτών προσφέρει πολύτιμα δεδομένα στην οικονομική ηγεσία για τον σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων σε μελλοντικές περιόδους κρίσεων.