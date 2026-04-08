«Χρειάζεται μερική αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, ώστε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους της ενέργειας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών της Ρώμης, ερωτηθείς για το αν υποστηρίζει τον Βίκτορ Ορμπάν στην εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής, ο επικεφαλής της Λέγκα τόνισε:

«Ο Βίκτορ είναι φίλος. Έκανε επιλογές που χαρακτηρίζονται από αυτονομία, αλλά δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να παρέμβει. Πρόκειται για δυο ευρωπαϊκές προοπτικές που αναμετρώνται. Από τη μία βρίσκονται εκείνοι που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, ενώ από την άλλη έχουμε πιο ελεύθερη αντίληψη».

«Τόσο σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή, όσο και τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ελπίζω να φτάσουμε σε μια διπλωματική λύση. Εμείς, από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα, εγκρίναμε όλες τις βοήθειες προς το Κίεβο.

Θεωρώ όμως ότι μετά τέσσερα χρόνια δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει χάρη στις ίδιες κινήσεις, επιμένοντας μόνο με κυρώσεις», είπε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών.

Ο Ματέο Σαλβίνι υπογράμμισε ότι «μετά τέσσερα χρόνια πολέμου, όλοι πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να καθίσουν, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης».

Απαντώντας, τέλος, σε σχετική ερώτηση κατέστησε σαφές ότι «η Ιταλία δεν εννοεί να στείλει πολεμικά πλοία της στα Στενά του Ορμούζ, εκτός και αν ζητηθεί η συμμετοχή της χώρας στο πλαίσιο αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».