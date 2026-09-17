Στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 τοποθετείται η έναρξη της διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2028-2034, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας σε εκδήλωση του Διεθνούς Επιμελητηρίου (ICC) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιμελητηριακής και επιχειρηματικής κοινότητας, σημείωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί κοινοτικούς πόρους ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, διευκρίνισε πως το ποσό αυτό δεν είναι οριστικό, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας ισχυρής διαπραγματευτικής ηγεσίας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διασφάλιση αυτών των κρίσιμων αναπτυξιακών κονδυλίων.

Τόνισε, τέλος, ότι η πολιτική σταθερότητα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η οποία τροφοδοτείται από τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.