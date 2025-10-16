Η METLEN, σε συνεργασία με τις πολυεθνικές Shell και TotalEnergies, κέρδισαν τον διαγωνισμό για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βουλγαρία κατά το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων Novinite.

Οι TotalEnergies και Metlen Energy & Metals κέρδισαν τις συμβάσεις για τις παραδόσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου 2025, ενώ η Metlen Energy & Metals και η Shell εξασφάλισαν τις παραδόσεις του Ιανουαρίου και του Μαρτίου 2026.

Τα τέσσερα φορτία ΥΦΑ θα προέλθουν από τερματικούς σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις προσφορές που υπέβαλαν οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες και θα διοχετευθούν στη Βουλγαρία μέσω του τερματικού σταθμού LNG στο ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πάνω από δέκα διεθνείς εταιρείες. Αποτελεί μέρος του προγράμματος για την περίοδο 2025-2029, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η Bulgargaz ξεκίνησε τη διαδικασία προμήθειας τεσσάρων φορτίων, συνολικού ύψους 4.000.000 MWh LNG, στο πλαίσιο της δεσμευμένης χωρητικότητας του τερματικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης.

Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ του διαχειριστή του τερματικού σταθμού Gastrade και της Bulgargaz.