Σε οριακή κατάσταση δηλώνει ότι βρίσκεται ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας, με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων να καταθέτει υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα πολιτικά κόμματα, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης.

Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, τα τελευταία χρόνια οι μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις αρτοποιίας, αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή συσσώρευση οικονομικών πιέσεων.

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, με συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και των καυσίμων, έχει επιβαρύνει δραματικά τη λειτουργία των αρτοποιείων, καθώς η παραγωγή ψωμιού είναι άμεσα εξαρτημένη από την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας και πρώτων υλών, ενισχύοντας την αβεβαιότητα, και αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, οι επιχειρήσεις του κλάδου απορρόφησαν μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή του ψωμιού όσο το δυνατόν πιο προσιτή για τα νοικοκυριά.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στο υπόμνημα, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον με οριακή ή ακόμη και αρνητική βιωσιμότητα. Σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφεται αύξηση των «λουκέτων» σε παραδοσιακά αρτοποιεία, ενώ όσοι παραμένουν ενεργοί, εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια και με ελάχιστο περιθώριο κέρδους.

Την ίδια ώρα, οι αρτοποιοί αναφέρουν ότι η υψηλή φορολογία, οι τεκμαρτές μορφές φορολόγησης και το αυξημένο λειτουργικό κόστος δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως τονίζουν, η βιωσιμότητα της βιοτεχνικής αρτοποιίας δεν αφορά μόνο τον κλάδο, αλλά και την καθημερινή διατροφή των πολιτών, καθώς το ψωμί αποτελεί βασικό αγαθό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Με το υπόμνημά τους ζητούν την άμεση υιοθέτηση μέτρων στήριξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για όλους τους επαγγελματίες, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, η μείωση της έμμεσης φορολογίας και η κατάργηση του ΦΠΑ στο ψωμί.

Παράλληλα ζητούν την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια, δραστική μείωση της τιμής της κιλοβατώρας και επιβολή πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου για τις μικρές επιχειρήσεις αρτοποιίας.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η αποφυγή διακοπών ηλεκτροδότησης σε επαγγελματίες που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, η προστασία του επαγγελματικού εξοπλισμού από κατασχέσεις, καθώς και η διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων σε οφειλές προς Εφορία και Τράπεζες.

Οι αρτοποιοί ζητούν ακόμη πρόσθετη στήριξη, τόσο για όσους παραμένουν ενεργοί, όσο και για όσους αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.

Όπως τονίζουν, η βιοτεχνική αρτοποιία αποτελεί ιστορικό και παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας την τοπική απασχόληση και διατηρώντας την παράδοση του φρέσκου ψωμιού.

Τέλος υπογραμμίζουν ότι, χωρίς άμεσα μέτρα στήριξης, ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης του κλάδου είναι πλέον ορατός.