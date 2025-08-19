Αύξηση 1,3% σημείωσε το δεύτερο τρίμηνο 2025 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 123.779.905 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, που είχε ανέλθει σε 122.214.629 χιλ. ευρώ

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία κατά 15,0%, ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 0,9% .

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 36.517.115 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, που είχε ανέλθει 34.346.414 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 23,6%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα, κατά 0,1% .