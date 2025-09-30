Αύξηση 2,1% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιούλιο εφέτος, καθώς ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά στη συντριπτική πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε φαρμακευτικά-καλλυντικά (12,8%), βιβλία-χαρτικά-λοιπά είδη (8,9%), έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακό εξοπλισμό (5,7%), τρόφιμα-ποτά-καπνό (3,3%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,5%) και καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,5%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν σε ένδυση-υπόδηση (5,3%) και πολυκαταστήματα (0,6%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 2,1% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 σημείωσε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,5% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 4% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 σημείωσε μείωση 0,5%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025.