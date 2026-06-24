Με οριακά αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,24%, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 2,21% της προηγούμενης δημοπρασίας.

Η επενδυτική ζήτηση υπήρξε ισχυρή, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,078 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τις συγκεκριμένες δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.