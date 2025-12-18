Μείωση κατά 298 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ονομαστική αξαία των κόκκινων δανείων που διαχείρίζονται οι (servicers) Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε σε 79.4 δισ ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79.7 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 27.6 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025, από 27.9 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 377 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.5 δισ ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό8.4 δισ κατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.5 δισ ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 610 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.3 δισ . ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 492 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.8 δισ ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 116 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.2 δισ κατ. ευρώ.