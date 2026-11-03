Ισχυρά αναχώματα απέναντι σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας διατηρούν οι ελληνικές τράπεζες, με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s να επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του πιστωτικού τους προφίλ.

Αποτιμώντας την πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οίκος εκτιμά ότι ιδρύματα όπως η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η CrediaBank και η Optima Bank διαθέτουν την απαιτούμενη απορροφητικότητα ζημιών, χάρη στην υψηλή κερδοφορία, την επαρκή κεφαλαιοποίηση και την πλεονάζουσα ρευστότητα.

Παρ’ όλα αυτά, προειδοποιεί ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από την ένταση των πιέσεων, καθώς ένας συνδυασμός απότομης ανόδου των αθετήσεων πληρωμών και εξωτερικών αναταράξεων, θα μπορούσε να δοκιμάσει εκ νέου τις άμυνες του κλάδου.

Τα θεμελιώδη μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποτυπώνουν μια σαφή υπεροχή σε κρίσιμους τομείς.

Η απόδοση ενεργητικού διαμορφώθηκε στο ένα κόμμα τρία τοις εκατό και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο δώδεκα κόμμα ένα τοις εκατό, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα περιορίστηκε στο τριάντα επτά κόμμα οκτώ τοις εκατό, υπερισχύοντας αισθητά του ευρωπαϊκού μέσου όρου που βρίσκεται στο πενήντα τέσσερα κόμμα έξι τοις εκατό.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε ενοποιημένη βάση στο δεκατέσσερα κόμμα οκτώ τοις εκατό, παραμένοντας συγκρίσιμος με το δεκαέξι τοις εκατό των Τραπεζών της ευρωζώνης.

Ταυτόχρονα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο εξήντα τρία κόμμα πέντε τοις εκατό, αποδεικνύει την άνετη πρόσβαση σε ρευστότητα, απέχοντας περίπου σαράντα ποσοστιαίες μονάδες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιδόσεις.

Πίσω από τη θετική αυτή εικόνα, τέσσερις συγκεκριμένοι κίνδυνοι παραμένουν υπό στενή παρακολούθηση.

Η καθαρή εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτέλεσε την πρώτη εστία προβληματισμού, καθώς ενήμερα δάνεια ύψους ενός κόμμα επτά δισεκατομμυρίων ευρώ κοκκίνισαν στο πρώτο εξάμηνο, έναντι θεραπείας μόλις τριακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Αν και ο συνολικός δείκτης NPL συγκρατήθηκε στο τρία κόμμα τέσσερα τοις εκατό, η επιβάρυνση είναι έντονα ασύμμετρη, χτυπώντας πρωτίστως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με ποσοστό έντεκα κόμμα δύο τοις εκατό, και τις μικρομεσαίες με τέσσερα κόμμα έξι τοις εκατό, την ώρα όπου στις μεγάλες επιχειρήσεις περιορίζεται κάτω από το ένα τοις εκατό.

Στο πεδίο της ποιότητας των κεφαλαίων, οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις εξακολουθούν να αποτελούν το τριάντα έξι τοις εκατό του βασικού κεφαλαίου CET1, παρότι υποχώρησαν από το σαράντα τοις εκατό χάρη στην επιτάχυνση της απόσβεσής τους.

Παράλληλα, οι ολοένα πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις ενισχυμένες από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι μέθοδοι κοινωνικής μηχανικής και η απάτη σε άμεσες πληρωμές θέτουν νέες απαιτήσεις ψηφιακής ανθεκτικότητας, καθώς ένα σοβαρό πλήγμα στις υποδομές θα είχε άμεσο οικονομικό αντίκτυπο και βλάβη φήμης.

Τέλος, το ρευστό μακροοικονομικό τοπίο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πιέσεις στο ενεργειακό κόστος συντηρούν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού και επιβράδυνσης των επενδύσεων.

Ενώ το βασικό σενάριο της Moody’s για τους επόμενους δώδεκα έως δεκαοκτώ μήνες προβλέπει διατήρηση των υφιστάμενων αξιολογήσεων, ο οίκος καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε απότομη ανατροπή στην ποιότητα του ενεργητικού θα οδηγήσει σε αναθεώρηση της στάσης του για τις ελληνικές τράπεζες.