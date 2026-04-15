Σε τελική φάση σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο εισέρχονται τρεις Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) της MORE, συνολικής ισχύος 72 MW και χωρητικότητας 144 MWh, αποτελώντας έτσι από τα πρώτα έργα του είδους που τίθενται σε λειτουργία στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία – μέλος του Ομίλου Motor Oil.

Συγκεκριμένα, μετά από την έγκριση του ΑΔΜΗΕ, οι σταθμοί «Τερνίτσα» στη Φωκίδα (30 MW / 60 MWh), «Βεύη» στη Φλώρινα (22 MW / 44 MWh) και «Σανίδα» στη Βοιωτία (20 MW / 40 MWh) εισέρχονται στο τελικό στάδιο ενεργοποίησης και η σύνδεση στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προγραμματίζεται να γίνει από σήμερα έως Τετάρτη 15 Απριλίου έως την Παρασκευή 17 Απριλίου.

«Η κατασκευή των σταθμών ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, της τάξης των πέντε μηνών, επιτυγχάνοντας υψηλό ρυθμό υλοποίησης και διασφαλίζοντας την πλήρη ετοιμότητά τους ήδη από το φθινόπωρο του 2025. Η ηλέκτρισή τους κατέστη δυνατή κατόπιν της ολοκλήρωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου», αναφέρει η MORE και προσθέτει:

Η θέση σε λειτουργία των πρώτων έργων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας ενισχύει την αξιοποίηση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και περιορίζει τις περικοπές παραγωγής. Συμβάλλει στη σταθερότητα του συστήματος και δημιουργεί προϋποθέσεις για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας και τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα.

Τα έργα έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της ΡΑΑΕΥ για συστήματα αποθήκευσης και υλοποιούνται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.