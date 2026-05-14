Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων.

Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, στην καθυστέρηση επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους, κάτι που θα άλλαζε δυναμικά τον χάρτη των αμοιβών των εργαζομένων αλλά και την αγοραστική δύναμη στη χώρα μας.

Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή επηρεάζει άμεσα περίπου το 15% των μισθωτών της χώρας, καθώς μόνο στον επισιτισμό οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τους 400.000, οι οποίοι πλέον καλύπτονται από ευνοϊκότερους όρους, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται μεταξύ 930 και 1.100 ευρώ, πλέον επιδομάτων και τριετιών.

Αντίστοιχα, στον κλάδο των ζαχαρωδών, η επέκταση της σύμβασης αύξησε τους καλυπτόμενους εργαζόμενους από 6.000 σε 23.000, ενισχύοντας τον μέσο μισθό ως το πιο αποτελεσματικό μέσο απέναντι στην ακρίβεια και τη διεθνή κρίση.

Η υπουργός επέκρινε μάλιστα τη στάση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, παρά το γεγονός ότι αυτή προέκυψε από κοινή συναίνεση εργαζομένων και εργοδοτών.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως παρουσίασε τις βασικές πτυχές του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου για την ισότητα των αμοιβών, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι νέες ρυθμίσεις εισάγουν την υποχρεωτική μισθολογική διαφάνεια πριν από τη συνέντευξη πρόσληψης, την απαγόρευση προκηρύξεων που απευθύνονται σε συγκεκριμένο φύλο και το δικαίωμα των εργαζομένων να γνωρίζουν τις μισθολογικές δομές για όμοιες θέσεις εργασίας εντός της επιχείρησης.

Για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου έχουν ήδη ενσωματωθεί περισσότερες από 50 προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, ώστε το πλαίσιο να είναι πιο λειτουργικό και προστατευτικό.

Τέλος, η υπουργός στάθηκε στην επιτυχία της εκδήλωσης «Rebrain Greece» στο Λονδίνο, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή άνω των 3.000 Ελλήνων του εξωτερικού αναδεικνύει την ισχυρή επιθυμία επαναπατρισμού και τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών στην Ελλάδα.