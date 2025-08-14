Επιστολή με την οποία ζητά παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης, απέστειλε στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ύστερα από τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες μελών του, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις μισθωμάτων.

Στην επιστολή, ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής καταθέτει ένα πλήρως τεκμηριωμένο υπόμνημα με προτάσεις, που αφορούν -μεταξύ άλλων- την επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης στα 12 χρόνια, τη σύνδεση των αυξήσεων με τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τη διετή παράταση του μισθώσεων που λήγουν εντός του 2026.

Στην επιστολή τονίζεται ότι το φαινόμενο των «λουκέτων» πολλαπλασιάζεται, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλημμα: μετακόμιση ή οικονομική ασφυξία και στο πλαίσιο αυτό το Ε.Ε.Θ. ζητά θεσμική κατοχύρωση της επαγγελματικής στέγης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα χιλιάδων επαγγελματιών.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονία – Θράκη) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, στον διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μιχάλη Μπεκίρη, στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά, σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών.