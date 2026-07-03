Σε μια νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων πρόκειται να προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2026, αφορά τίτλους σε άυλη μορφή και το ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα με την επίσημη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο προσφέρει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν τους συγκεκριμένους τίτλους.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες μπορούν να συμμετάσχουν μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας ανά φυσικό πρόσωπο να διαμορφώνεται στις 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης για τους ιδιώτες θα καθοριστεί από τη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών της δημοπρασίας, ενώ ο συνολικός όγκος των τίτλων που θα διατεθούν με αυτόν τον τρόπο θα γίνει γνωστός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η περίοδος των εγγραφών για το κοινό ξεκινά την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Για την αγορά των εντόκων γραμματίων, βασική και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η καταχώρησή τους σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Η διαδικασία για το άνοιγμα της συγκεκριμένης μερίδας υλοποιείται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ του δικαιούχου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα απόκτησης κρατικών χρεογράφων, όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια ή τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, παραμένει ανοιχτή τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα ανά πάσα στιγμή, μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, ακολουθώντας τις καθιερωμένες και υφιστάμενες διαδικασίες της αγοράς.