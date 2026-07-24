Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων προχωρά την ερχόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 θα διενεργηθεί δημοπρασία τίτλων σε άυλη μορφή, συνολικού ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 30ή Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο όριο ονομαστικής αξίας τα 15.000 ευρώ για κάθε ιδιώτη.

Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους ιδιώτες θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η περίοδος εγγραφών για το κοινό ορίζεται από την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), η οποία ανοίγεται μέσω των φορέων διάθεσης με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν πάντα τη δυνατότητα προμήθειας κρατικών χρεογράφων (εντόκων γραμματίων ή ομολόγων) μέσω των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών με τις συνήθεις διαδικασίες.