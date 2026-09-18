Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά την επόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθεί δημοπρασία άυλων τίτλων διάρκειας 26 εβδομάδων, συνολικού ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 24η Μαρτίου 2027.

Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να προμηθευτούν τους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε ιδιώτη καθορίζεται στα 15.000 ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης θα ισούται με τη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους ιδιώτες θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Για την αγορά των τίτλων απαιτείται η καταχώρησή τους σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων, η οποία ανοίγεται μέσω των φορέων διάθεσης με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και Α.Φ.Μ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα διατηρούν πάντα τη δυνατότητα προμήθειας κρατικών χρεογράφων μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.