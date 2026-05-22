Σε μία νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά την επόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο, ανοίγοντας παράλληλα το παράθυρο για τοποθετήσεις από φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η δημοπρασία των άυλων τίτλων διάρκειας 26 εβδομάδων θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, με το ζητούμενο ποσό να ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ και την ημερομηνία λήξης τους να έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αποταμιευτές να αποκτήσουν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο έχει οριστεί ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας ύψους 15.000 ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των τίτλων για τους ιδιώτες θα ταυτίζεται με τη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών της δημοπρασίας.

Το συνολικό ποσό που θα απορροφηθεί τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας από τη λιανική αγορά αναμένεται να ανακοινωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Η περίοδος κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ξεκινά την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αγοράς είναι η καταχώρηση των τίτλων σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων, διαδικασία που υλοποιείται μέσω των ίδιων των φορέων διάθεσης με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΦΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνήθης διαδικασία απόκτησης κρατικών χρεογράφων, είτε πρόκειται για έντοκα γραμμάτια είτε για ομόλογα, παραμένει σταθερά διαθέσιμη για φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικτύου.