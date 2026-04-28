Αν ο στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των επιχειρήσεων, η Alpha Bank, απαντά με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης» απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου.

Προσφέρει χρηματοδότηση έως 80%, διάρκεια 2-10 έτη, ευέλικτες εξασφαλίσεις και επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

Κεντρικό ρόλο έχει το μοντέλο Net Billing, που επιτρέπει την άμεση κάλυψη ενεργειακών αναγκών από την παραγόμενη ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η ανάπτυξη και διάθεση του προϊόντος πραγματοποιείται με τη συμβολή της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα.