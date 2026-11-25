Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα σειρά δασμών επί προϊόντων που εξάγουν βασικοί εμπορικοί της εταίροι, κατηγορώντας τους ότι στηρίζουν τις βιομηχανίες τους με κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες δημιουργούν «διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» και στρεβλώνουν το διεθνές εμπόριο.

Οι νέοι αυτοί επιπλέον δασμοί προστίθενται σε εκείνους που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της καταναγκαστικής εργασίας και ολοκληρώνουν την πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο το Γραφείο του Αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το Εμπόριο (USTR), υπό τον Τζέιμισον Γκριρ.

Το νομικό εργαλείο και η αντικατάσταση των ακυρωθέντων δασμών

Τα νέα μέτρα βασίζονται στο Άρθρο 301 (Section 301) του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλλει εμπορικά αντίμετρα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου όταν διαπιστώνονται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικούς τους προηγούμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς που είχαν επιβληθεί το 2025 βάσει νόμου έκτακτης ανάγκης.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στοχοποιούμενες οικονομίες επιδοτούν συστηματικά τη βιομηχανία τους, διοχετεύοντας υπερβάλλουσα παραγωγή στις διεθνείς αγορές εις βάρος των Αμερικανών παραγωγών.

Οι 14 χώρες που στοχοποιούνται και το καθεστώς για το Μεξικό

Η ανακοίνωση του USTR αφορά συνολικά 14 εμπορικούς εταίρους. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνεται γενικός δασμός 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα —ο οποίος συμψηφίζεται με τους υφιστάμενους βασικούς δασμούς— με ορισμένες εξαιρέσεις και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες.

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τους υψηλότερους συντελεστές, καθώς προτείνεται επιπλέον επιβάρυνση 20%, πέραν των υψηλών δασμών που ισχύουν ήδη σε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες και ημιαγωγούς.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Ιαπωνία,

η Νότια Κορέα,

η Ινδία,

η Ταϊβάν,

το Βιετνάμ,

η Ταϊλάνδη,

η Μαλαισία,

η Σιγκαπούρη,

η Ινδονησία,

η Καμπότζη,

το Μπανγκλαντές και

η Ελβετία, με τους συντελεστές να κλιμακώνονται ανά χώρα.

Αντίθετα, παρότι το Μεξικό και η Νορβηγία εξετάστηκαν στην αρχική έρευνα του Μαρτίου, εξαιρέθηκαν από τη σημερινή δέσμη μέτρων, καθώς η αξιολόγησή τους παραμένει σε εξέλιξη.

Οι εξαιρέσεις κλάδων και τα επόμενα βήματα

Από τους νέους δασμούς εξαιρούνται τα προϊόντα που ήδη επιβαρύνονται με ειδικούς δασμούς εθνικής ασφάλειας βάσει του Άρθρου 232, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία και τα αυτοκίνητα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που δημοσιεύθηκαν στο Ομοσπονδιακό Μητρώο αποτελούν προς το παρόν προτεινόμενες δράσεις και θα ακολουθήσει περίοδος δημόσιας διαβούλευσης, υποβολής σχολίων από επιχειρήσεις και ακροάσεων, προτού οριστικοποιηθούν και τεθούν σε ισχύ.