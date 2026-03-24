Περαιτέρω αύξηση, της τάξης του 2,5%, σημειώθηκε στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Φεβρουάριο εφέτος, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Αγωγούς χάλκινους (7%), Κουφώματα αλουμινίου (4,3%), Πλαστικούς σωλήνες (4,1%), Τούβλα (4%), Ντουλάπες ξύλινες (3,9%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,7%), Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (3,6%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,2%), Ηλεκτρική ενέργεια (3%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,8%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,5%), Τσιμέντο (2,2%) και Μαρμαρόπλακες (2,1%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.