Τρεις επανεκδόσεις ομολόγων σχεδιάζει για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η πρώτη εξ αυτών έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου, η επόμενη θα ακολουθήσει στις 16 Οκτωβρίου, ενώ το πρόγραμμα των δημοπρασιών θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί οργανικό μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026 και στοχεύει παράλληλα στη βελτίωση της λειτουργίας και της ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά των ελληνικών κρατικών τίτλων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική του απόφαση αναφορικά με τη διενέργεια της εκάστοτε προγραμματισμένης δημοπρασίας, τον διεθνή κωδικό αναγνώρισης (ISIN) των ομολόγων που θα επανεκδοθούν, καθώς και το ακριβές ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε δημοπρασίας.

Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, ο Οργανισμός θα λαμβάνει υπόψη τη σχετική πληροφόρηση και τις συνθήκες που επικρατούν από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Από την αρχή του 2026, το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές ομολόγων περίπου 7,5 έως 8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 95% του ετήσιου δανειακού του προγράμματος.

Ο ΟΔΔΗΧ είχε θέσει ως αρχικό στόχο για το έτος την άντληση συνολικά 8-9 δισ. ευρώ, επιλέγοντας μια συντηρητική στρατηγική δανεισμού, η οποία στηρίζεται στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Η πιο πρόσφατη έξοδος στις αγορές πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου με την επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ομολόγου, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 3 δισ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 36 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται κοντά στο 3,75%.