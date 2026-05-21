Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σαφάρι των ελέγχων στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία συνεχίζει να βάζει στο στόχαστρο μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και ροφημάτων που παραβιάζουν το θεσμοθετημένο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή ανακοίνωσε την επιβολή δύο νέων τσουχτερών διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους άνω των 576.000 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση εξονυχιστικών ελέγχων σε δεκάδες κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Η πρώτη περίπτωση αφορά την εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 248.061 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε παράνομη υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων στην κατηγορία του καφέ.

Την ίδια στιγμή, βαρύ ήταν το τίμημα και για την PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε., στην οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 328.067 ευρώ. Οι ελεγκτές της Αρχής εντόπισαν παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σε 12 κωδικούς προϊόντων που αφορούν τις δημοφιλείς κατηγορίες των δημητριακών, της σοκολάτας και των χυμών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι συγκεκριμένες παραβάσεις εντοπίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026 και αφορούσαν ξεκάθαρα την υπέρβαση του νόμιμου μικτού περιθωρίου κέρδους, επιβαρύνοντας αναίτια την τσέπη των καταναλωτών σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ξεκαθαρίζει στο σχετικό ενημερωτικό της σημείωμα ότι το κύμα των ελέγχων δεν σταματά εδώ, καθώς η εξέταση των υπόλοιπων σχηματισθέντων φακέλων από διάφορους κλάδους της αγοράς συνεχίζεται με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς.

Αναμένεται η ολοκλήρωση και η έκδοση αποφάσεων για ακόμα περισσότερες υποθέσεις μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα

Η ηγεσία της Αρχής υπογραμμίζει με έμφαση ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά και καθημερινά την κίνηση στην αγορά, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά όπου εντοπίζονται κερδοσκοπικές πρακτικές που παραβιάζουν το νόμο και θίγουν άμεσα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες αυτές κυρώσεις έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά λίστα προστίμων που επιβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη αυστηροποίηση της στάσης των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην ακρίβεια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με τη νομοθεσία και άλλες πασίγνωστες εταιρείες, καθώς είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 1,76 εκατομμυρίων ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος, 512.551 ευρώ στην εταιρεία καφέ KAFEA TERRA, 63.371 ευρώ στη Ferrero International SA Greece, καθώς και 44.431 ευρώ σε ακόμη μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων.