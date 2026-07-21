Ένα φιλόδοξο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2026-2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε καίριους τομείς, όπως οι υποδομές, η πολιτική προστασία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από το συνολικό κονδύλι των 23 δισ. ευρώ, τα 5,8 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διοχετευθούν σε νέες επενδυτικές δράσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σταδιακή ενίσχυση των εθνικών πόρων

Πυρήνας της νέας στρατηγικής είναι η ουσιαστική ενίσχυση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, οι εθνικοί πόροι αυξάνονται από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε 3,3 δισ. ευρώ το 2026, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει τη περαιτέρω διεύρυνσή τους στα 4,2 δισ. ευρώ έως το 2030.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, μέσα σε 11 χρόνια επιτυγχάνεται ο υπερδιπλασιασμός των διαθέσιμων εθνικών πόρων, υπογραμμίζοντας ότι μια ισχυρότερη οικονομία αποκτά τη δυνατότητα να επενδύει περισσότερο, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το νέο ΕΠΑ αποτελεί κομβικό εργαλείο για την επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδιασμού και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Αποκέντρωση μέσω 20 τομεακών και 13 περιφερειακών προγραμμάτων

Η υλοποίηση του προγράμματος θα διοχετευθεί στην οικονομία μέσα από 20 τομεακά προγράμματα υπουργείων, 13 περιφερειακά προγράμματα και 4 ειδικά προγράμματα.

Η δομή αυτή επιτρέπει την κατανομή των πόρων με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και σε έργα με άμεσο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως έργα υποδομών και μεταφορών, αντιπλημμυρικά έργα, πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πράσινες επενδύσεις, προγράμματα καινοτομίας, καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Γέφυρα με το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογράμμισε επίσης ότι το νέο ΕΠΑ έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το επενδυτικό κενό που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη συνέχεια των δημοσίων επενδύσεων.

Παράλληλα, θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ, τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη δυναμική των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία για τα επόμενα χρόνια.