Την επιβολή ενός νέου φόρου που θα αφορά περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ έθεσε ως προεκλογική σημαία ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η εξασφάλιση πόρων που θα κατευθυνθούν στη στήριξη της οικογένειας μέσω της φύλαξης παιδιών, στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών.

Το επιχείρημα των ανισοτήτων και η εκλογική στρατηγική

Μέσα από τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης εστίασε στη διεύρυνση του χάσματος του πλούτου, υποστηρίζοντας ότι, μολονότι η πολιτική του περιόρισε τις εισοδηματικές ανισότητες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το πλουσιότερο 0,1% των πολιτών συγκεντρώνει πλέον πάνω από το ένα δέκατο του συνολικού πλούτου της χώρας, καταγράφοντας σταθερή άνοδο από το 2010.

Με αυτή την κίνηση, το Σοσιαλιστικό Κόμμα επιχειρεί να πολώσει το κλίμα και να αναδείξει τις ιδεολογικές του διαφορές από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο ο κ. Σάντσεθ κατηγορεί ότι σχεδιάζει φοροελαφρύνσεις για τα ανώτερα οικονομικά στρώματα.

Η προεκλογική μάχη διεξάγεται σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, όπου το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ικανό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Μια τέτοια εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί ο καθοριστικός παράγοντας για τις μετεκλογικές ισορροπίες και τη διακυβέρνηση της χώρας.

Το ισπανικό προηγούμενο και οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις

Η πρόταση του Ισπανού πρωθυπουργού έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη αυστηρότερο πλαίσιο, καθώς από το 2022 ισχύει στη χώρα ο φόρος αλληλεγγύης για καθαρές περιουσίες που υπερβαίνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο εκείνο είχε σχεδιαστεί συμπληρωματικά προς τους περιφερειακούς φόρους, ώστε να αποτρέπονται φορολογικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και να διασφαλίζεται η συνεισφορά των πλέον εύπορων πολιτών ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου αποτελεί βασικό άξονα της ατζέντας αριστερών δυνάμεων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Ολλανδία, οι οποίες επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην ακρίβεια και τις ανισότητες.

Στον αντίποδα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι παρόμοιες επιβαρύνσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις και ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν επιχειρηματίες εκτός συνόρων, πλήττοντας την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση.

Η διαφορετική προσέγγιση του Λαϊκού Κόμματος

Απέναντι στη φορολογική πολιτική των Σοσιαλιστών, το Λαϊκό Κόμμα αντιπαραθέτει ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη μείωση των φορολογικών βαρών για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς και στη στήριξη των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η συντηρητική παράταξη εστιάζει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, προτείνοντας στοχευμένες φοροαπαλλαγές και κίνητρα για εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία, την τεχνολογία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.