Σε κλοιό ισχυρών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι αγορές κρατικών ομολόγων, καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τροφοδότησε τις πληθωριστικές προσδοκίες και τους φόβους για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια.

Οι τιμές των τίτλων υποχώρησαν και οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Στην ελληνική αγορά (ΗΔΑΤ), ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 205 εκατ. ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα (125 εκατ. ευρώ) να αφορά εντολές πώλησης.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 4,29% από 4,02% – 4,07% που κυμαινόταν στις αρχές Σεπτεμβρίου, με το περιθώριο (spread) έναντι του γερμανικού τίτλου να διαμορφώνεται στο 0,76%.

Παρά τη συνολική επιβάρυνση του κόστους δανεισμού, οι ελληνικοί τίτλοι επέδειξαν συγκριτική ανθεκτικότητα, διατηρώντας το κόστος δανεισμού χαμηλότερα από αυτό της Γαλλίας και της Ιταλίας —εξέλιξη που αποδίδεται στις δημοσιονομικές επιδόσεις, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και τις πρόσφατες πιστοληπτικές αναβαθμίσεις.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund ανήλθε στο 3,53% (έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά το 3,57%), ενώ εντονότερες ήταν οι πιέσεις στους γαλλικούς τίτλους, με την απόδοση να φθάνει το 4,53% (+6 μ.β.).

Παράλληλα, το ισπανικό δεκαετές διαμορφώθηκε στο 4,03%, το ιταλικό στο 4,45% και το πορτογαλικό στο 3,93%.

Το διεθνές αρνητικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 2,5%, αλλά και από την εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου πάνω από το 5%, επιβεβαιώνοντας ότι το κύμα πωλήσεων έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.