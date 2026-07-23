Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εκθεσιακών χώρων και των εκθεσιακών κέντρων τίθεται σε εφαρμογή με κοινή υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Η απόφαση καθορίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προδιαγραφές καταλληλότητας, το σύστημα ελέγχων, τα παράβολα, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4442/2016 για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η έναρξη λειτουργίας εκθεσιακού χώρου ή κέντρου πραγματοποιείται με προηγούμενη γνωστοποίηση από τον φορέα εκμετάλλευσης προς τον αρμόδιο δήμο.

Η διαδικασία αυτή θα διενεργείται ψηφιακά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) μέσω του gov.gr και του EUGO.

Έως ότου ενεργοποιηθεί η σχετική ψηφιακή εφαρμογή, η υποβολή θα διευκολύνεται και σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις αρμόδιες αρχές ή στα ΚΕΠ.

Με την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης, η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, εφόσον τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Οι φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών διαθέσιμο για κάθε έλεγχο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βεβαίωση νόμιμης χρήσης του χώρου από μηχανικό, πιστοποιητικό πυροπροστασίας όπου απαιτείται, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και έναντι φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Αυτές αφορούν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, τις εξόδους κινδύνου, τους χώρους υγιεινής, τα μέτρα πυρασφάλειας, την ασφαλιστική κάλυψη και τις ελάχιστες απαιτήσεις θέσεων στάθμευσης, ενώ οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τους δήμους και τις συναρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας, η απόφαση καθορίζει παράβολα ύψους:

100 ευρώ για τη γνωστοποίηση λειτουργίας εκθεσιακού χώρου

150 ευρώ για εκθεσιακό κέντρο

50 ευρώ σε περίπτωση αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης

Τέλος, εισάγεται ένα αυστηρό σύστημα διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της διαδικασίας γνωστοποίησης και των όρων λειτουργίας.

Τα πρόστιμα μπορούν να φθάσουν έως και τις 20.000 ευρώ, ενώ για τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια προβλέπεται η προσωρινή ή ακόμη και η οριστική διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.