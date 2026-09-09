Νέο, απλοποιημένο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας στη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς, του «Digital Marketplace», το οποίο θα διασυνδέει τις εθνικές και τοπικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Μέσω της εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ» (once-only), οι επιχειρήσεις θα καταχωρίζουν τα βασικά στοιχεία και δικαιολογητικά τους μία μόνο φορά, αποκτώντας πρόσβαση σε διαγωνισμούς σε όλη την ΕΕ, ενώ οι δημόσιες αρχές θα διενεργούν αυτοματοποιημένους ελέγχους επιλεξιμότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά έναν τομέα με ετήσια αξία περίπου 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 15% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Η συνολική αναθεώρηση εκτιμάται ότι θα αποφέρει καθαρή ετήσια εξοικονόμηση 650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 570 εκατ. ευρώ αφορούν τις επιχειρήσεις και τα 80 εκατ. ευρώ τους δημόσιους αγοραστές (με το Digital Marketplace ειδικά να προσφέρει επαναλαμβανόμενη ετήσια εξοικονόμηση 220 εκατ. ευρώ στο δημόσιο). Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια και η καταπολέμηση της απάτης μέσω της χρήσης ενιαίων δεδομένων.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), καθώς η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους συνδυάζεται με την υποχρέωση των δημόσιων αρχών να εξετάζουν ενεργά τη διάσπαση των συμβάσεων σε μικρότερα τμήματα.

Επιπλέον, προβλέπονται διευκολύνσεις για τη δημιουργία κοινοπραξιών, καθώς και κανόνες για την εξασφάλιση έγκαιρων πληρωμών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει να καταστεί γενικός κανένας η βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας (Best Price-Quality Ratio), ώστε οι αναθέσεις να μην γίνονται αποκλειστικά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, αλλά να συνυπολογίζεται η μακροπρόθεσμη αξία.

Τα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές, καινοτόμες ή παραμέτρους ασφαλείας, ορίζονται με ελάχιστη βαρύτητα 30%, ποσοστό που αυξάνεται στο 50% για συμβάσεις εντάσεως εργασίας.

Τέλος, η πρόταση ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, επιτρέποντας την αξιολόγηση κινδύνων ασφαλείας και κυβερνοασφάλειας, ενώ εισάγει οριζόντιο πλαίσιο «ευρωπαϊκής προτίμησης».

Μέσω αυτού, η Επιτροπή θα μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση σε φορείς και προϊόντα τρίτων χωρών που δεν παρέχουν αντίστοιχη δίκαιη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Στεφάν Σεζουρνέ, στόχος είναι τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια να δημιουργούν θέσεις εργασίας και επενδύσεις εντός της Ευρώπης. Η πρόταση θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.