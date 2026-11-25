Ένας νέος Οδηγός Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Ζημιών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με βασικό στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά τη διαχείριση απαιτήσεων που συνδέονται με περιβαλλοντικά περιστατικά.

Η πρωτοβουλία αυτή προέρχεται από την Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της Ένωσης και εστιάζει σε ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο πεδίο δραστηριότητας, καθώς οι περιβαλλοντικές ζημιές ενδέχεται να επιφέρουν βαρύτατες οικονομικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τον χειρισμό των σχετικών απαιτήσεων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η σημασία της ασφάλισης

Όπως υπογραμμίζεται στην παρουσίαση του Οδηγού, η ιδιωτική ασφάλιση έχει πλέον αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως το βασικότερο μέσο χρηματοοικονομικής εξασφάλισης έναντι της περιβαλλοντικής ευθύνης, εναρμονισμένη πλήρως με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Μέσα από αυτή την έκδοση, η ΕΑΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την τεχνογνωσία της αγοράς σε έναν απαιτητικό τομέα, όπου η έγκαιρη αναγνώριση της ευθύνης, η ακριβής αξιολόγηση της ζημίας και η ορθή διαχείριση των μέτρων αποκατάστασης αποτελούν παραμέτρους καθοριστικής σημασίας.

Μεθοδολογικά βήματα και πεδίο εφαρμογής

Σε πρακτικό επίπεδο, ο Οδηγός αποτυπώνει τα βασικά μεθοδολογικά βήματα και τις κρίσιμες παραμέτρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων.

Ειδικότερα, αναλύει τη διαδικασία καταλογισμού περιβαλλοντικής ευθύνης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και την επιβολή μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009.

Παράλληλα, παρουσιάζει αναλυτικά τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά τον χειρισμό των απαιτήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα περιστατικά που εκδηλώνονται εντός των εγκαταστάσεων των ασφαλισμένων επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του κειμένου μπορούν να εφαρμοστούν κατ’ αναλογία και στις ασφαλίσεις δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, διευρύνοντας έτσι σημαντικά το πεδίο της πρακτικής τους αξιοποίησης.

Ο ενημερωτικός χαρακτήρας της έκδοσης

Κλείνοντας, η ΕΑΕΕ διευκρινίζει ρητά ότι ο νέος Οδηγός διατηρεί αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Κατά συνέπεια, λειτουργεί υποστηρικτικά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης απαιτήσεων κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε τους ειδικότερους όρους των επιμέρους ασφαλιστηρίων συμβολαίων.