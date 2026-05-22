Στην κορυφή της ατζέντας του άτυπου Eurogroup στη Λευκωσία βρέθηκε το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, μετά από σχετική ελληνική πρωτοβουλία. Οι υπουργοί Οικονομικών και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για τις οικονομικές προκλήσεις και τις πολιτικές επιλογές που σχετίζονται με την κατοικία.

Ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ξεκαθάρισε ότι οι στεγαστικές συνθήκες διαφέρουν ανά περιοχή και ως εκ τούτου η σχετική πολιτική παραμένει στην εθνική, περιφερειακή και τοπική αρμοδιότητα των κρατών-μελών.

Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση που παρουσίασε η Επιτροπή, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα σπίτια και η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση της προσφοράς, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την απλούστευση των κανονισμών, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα κοινωνικής συνοχής και οικονομικής σταθερότητας, καθιστώντας αναγκαίο τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Η Μέση Ανατολή και η οικονομία της Ευρωζώνης

Η συζήτηση αυτή διεξάγεται υπό το βάρος των έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκαλούν σοβαρές παρενέργειες στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις που παρουσίασε ο κ. Ντομπρόβσκις, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1% για φέτος, προτού υποχωρήσει στο 2,4% το 2027.

Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός ανάπτυξης δέχεται σημαντικές πιέσεις, με την εκτίμηση να κάνει λόγο για επιβράδυνση στο 1,1% φέτος και μια μικρή ανάκαμψη στο 1,4% το επόμενο έτος.

Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή έχει πυροδοτήσει ένα νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο πλήττει ήδη τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, επηρεάζοντας άμεσα την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά.

Η ενεργειακή κρίση ασκεί παράλληλα έντονη πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς, με το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ΕΕ να αναμένεται να αυξηθεί από 3,1% του ΑΕΠ το 2025, σε 3,5% φέτος και σε 3,6% το επόμενο έτος.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι δέκα κράτη-μέλη κατέγραψαν ελλείμματα άνω του ορίου του 3% το 2025, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε δεκατρία μέχρι το 2027.

Στο πλαίσιο αυτό, απεύθυνε έκκληση για διαρκή εγρήγορση με στόχο τη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντλήσει τα σωστά διδάγματα από το παρελθόν και να κρατήσει τα μέτρα στήριξης αυστηρά προσωρινά και στοχευμένα, διπλασιάζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία.

Τέλος, στην ατζέντα της συνεδρίασης κυριάρχησε και το ζήτημα του Ψηφιακού Ευρώ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως έργο κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική αυτονομία και τη χρηματοοικονομική κυριαρχία της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή.

Ο κ. Ντομπρόβσκις χαιρέτισε την πρόοδο στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε σε διατήρηση της θετικής δυναμικής, με στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για μια ενιαία αγορά. Από την πλευρά του, ο κ.