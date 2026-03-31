Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει, για ένα μήνα, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, γεγονός ωστόσο, που δεν εμπόδισε την τιμή του ντίζελ να αυξηθεί κατά 40% στην αντλία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε μία ημέρα πριν τεθούν σε ισχύ, αύριο 1η Απριλίου, οι νέες τιμές των καυσίμων που επανεξετάζονται κάθε μήνα.

Το κόστος του μέτρου αυτού, που θα μπορούσε να παραταθεί για έναν μήνα ακόμη, ανέρχεται σε 6 δισεκ. ραντ (περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ) μηνιαίως.

«Δεν ξέρω πού θα βρω αυτά τα χρήματα» παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονομικών Ένοχ Γκοντονγκουάνα μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η βενζίνη, η τιμή της οποίας αυξάνεται κατά 15%, θα κοστίζει λιγότερο από το ντίζελ που έφτασε τα 26,11 ραντ (1,33 ευρώ), καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη των 7 ραντ παρά τη μείωση του φόρου κατά 3 ραντ.

Η αύξηση αυτή αναμένεται ότι θα επηρεάσει τον αγροτικό τομέα και τις εξορύξεις, δύο από τους στυλοβάτες της μεγαλύτερης αφρικανικής οικονομίας.