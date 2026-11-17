Η Ελλάδα αναμένεται να παραδώσει, ήδη από το 2026, την αρνητική πρωτιά της χώρας με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, κατά την παρουσίαση των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι η ραγδαία αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους τροφοδοτείται από τη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Παρά την πρόοδο, ωστόσο, απηύθυνε σύσταση για δημοσιονομική εγρήγορση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια χώρα με υψηλό δημόσιο χρέος, επομένως είναι σημαντικό να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση».

Ο ίδιος εξήρε τις πολύ ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις των προηγούμενων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η θετική αυτή πορεία θα συνεχιστεί.

Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πλεονάσματα

Χαρακτηρίζοντας «θετικές» τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Ευρωπαίος επίτροπος τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει αναπτυξιακά έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία των φθινοπωρινών προβλέψεων της Κομισιόν, ο ρυθμός αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ τοποθετείται στο 1,8% για το 2026, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 1,5%.

Παράλληλα, η δημοσιονομική ισορροπία διασφαλίζεται μέσω της πρόβλεψης για συνεχή πρωτογενή ή συνολικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 0,9% του ΑΕΠ το 2026, στο 0,7% το 2027 και στο 0,2% το 2028.

Σε ό,τι αφορά την τροχιά του δημόσιου χρέους, οι Βρυξέλλες προβλέπουν ότι η πτωτική του πορεία θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, υποχωρώντας στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028, έναντι 140,8% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2026.

Η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Κληθείς να σχολιάσει τις πιθανές επιπτώσεις από την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στη δυναμική των δημόσιων επενδύσεων, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Όπως σημείωσε, η Κομισιόν προσβλέπει σε ενισχυμένη συμβολή των πόρων της πολιτικής συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων τόσο εντός του 2026 όσο και κατά τα επόμενα έτη.

Εξήγησε, επιπλέον, ότι μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα εξακολουθήσει να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, απορροφώντας τους κραδασμούς από τη σταδιακή λήξη του προγράμματος.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επίτροπος αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από το 2028.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία εθνικών χρηματοδοτικών κονδυλίων, τα οποία θα βασίζονται σε στοχευμένα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης.