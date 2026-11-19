Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον επιχειρηματικό κόσμο προκαλεί κινδύνους που υπερβαίνουν κατά πολύ τις μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες ασφαλιστικές ζημίες, σύμφωνα με νέα έκθεση της Allianz Commercial.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, τα περιστατικά που συνδέονται με την τεχνολογία αυξήθηκαν περισσότερο από 150%, ενώ τα σενάρια οικονομικών απωλειών κάνουν λόγο για απαιτήσεις αποζημίωσης που αγγίζουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η «γκρίζα ζώνη» των ασφαλιστικών απαιτήσεων

Ήδη, η Allianz Commercial παρακολουθεί ενεργές ασφαλιστικές απαιτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν από ατυχήματα λόγω ελαττωματικών συστημάτων ασφαλείας σε οχήματα με ΤΝ, έως αγωγές μετόχων κατά διοικητικών στελεχών για παραπλανητικές γνωστοποιήσεις ή απόκρυψη πληροφοριών.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμάται ότι μπορούν να επιβαρύνουν τον ασφαλιστικό κλάδο με ζημίες ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Παρά ταύτα, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το πραγματικό μέγεθος της απειλής. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μια ζημία οφείλεται στην ΤΝ, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να «κρύβονται» κάτω από παραδοσιακές ασφαλιστικές κατηγορίες, όπως η κυβερνοασφάλεια, η αστική ευθύνη στελεχών και η ευθύνη προϊόντων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Michael Daum, επικεφαλής του AI Risk and Claims Center of Excellence της Allianz Commercial, οι επιβεβαιωμένες ζημίες αποτελούν «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», δημιουργώντας μια ευρεία γκρίζα ζώνη κινδύνων που συχνά εκδηλώνονται με χρονική καθυστέρηση.

Συναγερμός στα διοικητικά συμβούλια

Η ανησυχία αποτυπώνεται ανάγλυφα στο Allianz Risk Barometer 2026, όπου η τεχνητή νοημοσύνη πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, εκτινασσόμενη από τη 10η στη 2η θέση των σημαντικότερων επιχειρηματικών κινδύνων.

Όπως υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Allianz Commercial, Thomas Lillelund, η ΤΝ μετασχηματίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, αλλά ταυτόχρονα πολλαπλασιάζει τους υφιστάμενους κινδύνους, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για σαφή κατανομή ευθυνών, ελέγχους και ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία.

Οι τέσσερις κατηγορίες κινδύνων και η συστημική απειλή

Η ανάλυση κατηγοριοποιεί τις ζημίες που απορρέουν από την ΤΝ σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Η πρώτη αφορά τις άμεσες απώλειες από λανθασμένες αποφάσεις ή συστάσεις ενός συστήματος, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην κακή χρήση της τεχνολογίας, όπως οι υπερβολικές εταιρικές υποσχέσεις για τις δυνατότητές της (πρακτική γνωστή ως «AI washing»).

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει απειλές που ενισχύονται μέσω ΤΝ, όπως εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις, απάτες και deepfakes, και η τέταρτη σχετίζεται με την υπερβολική εξάρτηση των εταιρειών από αυτά τα συστήματα, η οποία σε περίπτωση βλάβης μπορεί να παρατείνει δραματικά μια διακοπή λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, ο συστημικός χαρακτήρας του κινδύνου διογκώνεται, καθώς επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους και χώρες βασίζονται σε κοινά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, υποδομές cloud και κέντρα δεδομένων.

Ένα σφάλμα σε μια κοινή υποδομή αρκεί για να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε πλήθος οργανισμών, την ώρα που η πίεση του ανταγωνισμού οδηγεί συχνά σε βεβιασμένη υιοθέτηση χωρίς επαρκείς δικλίδες ασφαλείας.

Έκρηξη περιστατικών και δικαστικών αγωγών

Τα εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση. Σύμφωνα με το MIT AI Risk Initiative, τα καταγεγραμμένα περιστατικά ΤΝ υπερδιπλασιάστηκαν, ανεβαίνοντας από 179 το 2023 σε 307 το 2024 και φτάνοντας τα 453 το 2025. Παράλληλα, φουντώνει το κύμα δικαστικών διεκδικήσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, προσωπικά δεδομένα και αλγοριθμική μεροληψία.

Μέχρι τα μέσα του 2026 είχαν κατατεθεί πάνω από 100 αγωγές πνευματικής ιδιοκτησίας κατά εταιρειών ΤΝ, ενώ στις ΗΠΑ οι ομαδικές αγωγές μετόχων για παραπλανητικές εταιρικές γνωστοποιήσεις γύρω από το AI έφτασαν τις 22 έως τον Αύγουστο του 2026, έναντι 16 σε ολόκληρο το 2025 και μόλις 7 το 2023.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως ασπίδα προστασίας

Παρά το βαρύ κλίμα, η Allianz αναδεικνύει και την άλλη όψη του νομίσματος: τη χρήση της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου πρόληψης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.

Η έγκαιρη ανίχνευση απειλών μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, καθώς το κόστος μιας επίθεσης ransomware που αξιοποιεί ΤΝ και καταλήγει σε κρυπτογράφηση δεδομένων μπορεί να είναι έως και 1.000 φορές υψηλότερο σε σχέση με ένα περιστατικό που περιορίζεται εγκαίρως.

Εφαρμογές ΤΝ στην ανίχνευση απάτης, την προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού, την επιτήρηση εφοδιαστικών αλυσίδων και τον έλεγχο κανονιστικής συμμόρφωσης μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές οικονομικές απώλειες πριν εκδηλωθούν.

Καθώς οι πραγματικές επιπτώσεις της τεχνολογίας θα γίνονται ολοένα και πιο ορατές τα επόμενα χρόνια, ο συνδυασμός αυστηρής εταιρικής διακυβέρνησης και προληπτικής αξιοποίησης του AI αναδεικνύεται στο κλειδί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.