Περίπου 1,52 δισεκατομμύριο τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, μια χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον οργανισμό ΟΗΕ Τουρισμός (πρώην Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, WTO), ο οποίος έκανε λόγο για ισχυρή δυναμική στην Αφρική και την Ασία.

Σύμφωνα με αυτό τον οργανισμό του ΟΗΕ, που έχει την έδρα του στη Μαδρίτη, ο αριθμός των διεθνών τουριστικών ταξιδιών, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά, ξεπέρασε κατά 4% αυτόν του 2024 (1,4 δισεκατομμύριο), ενώ οι εισπράξεις έφθασαν σε όλο τον κόσμο το 1,9 τρισεκατομμύριο δολάρια, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.