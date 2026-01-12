Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στον Πρόεδρο της ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η ανεξαρτησία δέχεται σκληρή επίθεση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε σχέση με τη FED, και είδατε τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θέλω να επαναλάβω δυνατά και ξεκάθαρα την πλήρη αλληλεγγύη μου και τον θαυμασμό μου για τον Τζέι Πάουελ, υπόδειγμα ακεραιότητας και δέσμευσης στο δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Βιλερουά ντε Γκαλό κατά τη διάρκεια των ευχών που απηύθυνε για τη νέα χρονιά.

Σφοδρή αντίδραση από τους… πρώην

Νωρίτερα, τρεις πρώην Πρόεδροι της ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς και άλλοι πρώην σύμβουλοι χάραξης της οικονομικής πολιτικής της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, καταδίκασαν την προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της, του Τζερόμ Πάουελ, συγκρίνοντάς την με τις παρεμβάσεις στην ανεξαρτησία Κεντρικών Τραπεζών που παρατηρούνται συχνότερα σε αναδυόμενες οικονομίες με «αδύναμους θεσμούς».

«Η αναφερόμενη ποινική έρευνα σε βάρος του Προέδρου της ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ είναι μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν εισαγγελικές επιθέσεις για να υπονομευθεί η ανεξαρτησία της», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν οι πρώην επικεφαλής του θεσμού, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν.

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να “μπλοκάρουν” τους υποψηφίους του Προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι ανακοίνωσε ότι στηρίζει το σχέδιο του Τομ Τίλις, του επίσης Ρεπουμπλικάνου μέλους της Επιτροπής Τραπεζών, ο οποίος σκοπεύει να «μπλοκάρει» τους υποψηφίους που θα προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της ομοσπονδιακής Τράπεζας, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης απείλησε το Σαββατοκύριακο να ασκήσει δίωξη στον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ.

«Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για να κάνουμε τα στραβά μάτια: αν η ομοσπονδιακή Τράπεζα απολέσει την ανεξαρτησία της, η σταθερότητα των αγορών μας και η οικονομία γενικότερα θα υποφέρουν», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Κρέιμερ, εκ των επικριτών του Πάουελ, είπε ότι ο επικεφαλής της Fed «δεν είναι εγκληματίας» και ζήτησε να ολοκληρωθεί γρήγορα η ομοσπονδιακή έρευνα, ώστε «να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» στον θεσμό.

Η Μαρκόφσκι, που εκλέγεται στην Αλάσκα, είναι μία από τους λιγοστούς Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που εμφανίζονται πρόθυμοι να μην ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες του Προέδρου Τραμπ στη Γερουσία, όπου το κόμμα διαθέτει πλειοψηφία 53 εδρών, έναντι 47 για τους Δημοκρατικούς.

Η γερουσιαστής είπε ότι μίλησε νωρίτερα με τον Πάουελ, αφού ο τελευταίος αποκάλυψε την Κυριακή ότι η Fed ερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η Μαρκόφσκι χαρακτήρισε «απόπειρα εξαναγκασμού» την έρευνα του Υπουργείου. Είπε επίσης ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να ρωτήσει το Υπουργείο εάν πιστεύει ότι δικαιολογείται η προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της Fed λόγω της υπέρβασης του κόστους μιας ανακαίνισης, κάτι που είπε ότι «δεν είναι ασυνήθιστο».

Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στους υποψηφίους που θα προτείνει ο Πρόεδρος για την ηγεσία της Fed.

Ο Τίλις δήλωσε νωρίτερα ότι θα αντιταχθεί σε όλους τους υποψηφίους του Τραμπ «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα», καθώς κρίνει ότι η μια ενδεχόμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.