Το πράσινο φως στην Ελλάδα άναψε σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο Μνημόνιο (GLF), ύψους 6,95 δισ. ευρώ, καθώς τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων προς τους ίδιους.

Βάσει των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων με τη χώρα, η πρόωρη εξόφληση σε ορισμένους πιστωτές, όπως αυτοί της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF), ενεργοποιεί αυτόματα μια αναλογική υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής προς τον ESM και τον EFSF.

Ωστόσο, χάρη στις παραιτήσεις (waivers) που χορηγήθηκαν σήμερα, η Ελλάδα απαλλάσσεται από αυτή τη δεσμευτική ρήτρα, ενώ παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση πόρων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος (cash buffer) –ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής– για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της προπληρωμής, κεφάλαια τα οποία μετά από αυτή τη συναλλαγή θα εξαντληθούν.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν κατόπιν επίσημου αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή των συγκεκριμένων δανείων του GLF, που είχαν αρχική λήξη το 2029 και την περίοδο 2033-2035, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM και CEO του EFSF, Pierre Gramegna, να δηλώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σταθερή πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, στέλνει ένα επιπλέον θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μειώνει τον κίνδυνο επιτοκίου για τη χώρα και βελτιώνει αισθητά τη διάρθρωση του δημόσιου χρέους της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των μηχανισμών στη στήριξη των ελληνικών αρχών για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βιωσιμότητα.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση (GLF) αποτελούσε μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010 και περιλάμβανε διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,3 δισ. ευρώ παραμένουν ανεξόφλητα, με την Ελλάδα να έχει ήδη ολοκληρώσει πρόωρα την αποπληρωμή του ΔΝΤ από το 2022 και την αμέσως προηγούμενη πρόωρη εξόφληση δανείων του GLF να έχει πραγματοποιηθεί εντός του 2025.

Τι είναι το cash buffer και γιατί είναι σημαντικό

Το cash buffer (ή στα ελληνικά, ταμειακό απόθεμα / μαξιλάρι ρευστότητας) είναι μια δεξαμενή χρημάτων σε μετρητά που κρατά στην άκρη μια κυβέρνηση, μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός, προκειμένου να διασφαλίσει ότι μπορεί να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις σε περιπτώσεις ανάγκης, χωρίς να βρεθεί σε αδιέξοδο.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το περίφημο «σκληρό» ταμειακό απόθεμα δημιουργήθηκε κυρίως το 2018, με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προσαρμογής (μνημονίου).

Σχηματίστηκε τόσο από τις τελευταίες δόσεις των δανείων που λάβαμε από τους Ευρωπαίους (τον ESM) όσο και από εξόδους της χώρας στις στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αν θέλαμε να το εξηγήσουμε απλά, λειτουργεί με τρεις βασικούς τρόπους:

Δίχτυ ασφαλείας για τις αγορές: Όταν οι επενδυτές γνωρίζουν ότι μια χώρα έχει στην άκρη αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώσει τα χρέη της, ακόμα κι αν όλα πάνε στραβά, αποκτούν εμπιστοσύνη. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια.

Προστασία σε περιόδους κρίσης: Αν οι διεθνείς αγορές περάσουν μια αναταραχή και τα επιτόκια δανεισμού ακριβύνουν απότομα, η χώρα δεν είναι αναγκασμένη να δανειστεί με ασύμφορους όρους. Μπορεί απλά να «τραβήξει» χρήματα από το δικό της μαξιλάρι ρευστότητας για να πληρώσει τα ομόλογα που λήγουν.

Εργαλείο μείωσης χρέους: Όπως είδαμε και στην πρόσφατη είδηση, όταν η οικονομία σταθεροποιηθεί και το επιτρέψουν οι ευρωπαίοι εταίροι, μέρος αυτών των χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη εξόφληση παλιών, ακριβών δανείων (όπως αυτών του πρώτου μνημονίου). Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μειώνει το συνολικό της χρέος και γλιτώνει από μελλοντικούς τόκους.

Στην πράξη, είναι το οικονομικό ανάλογο των «χρημάτων στην άκρη για μια ώρα ανάγκης» που κρατάει ένα νοικοκυριό, αλλά σε επίπεδο κράτους, που βεβαίως έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες κι όχι μόνο ποσοτικά.