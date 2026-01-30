Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέλεξε το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, για να ηγηθεί μετά τη λήξη της θητείας του νυν προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάϊο.

Ο Τραμπ, ο οποίος ζύγιζε την απόφασή του εδώ και αρκετούς μήνες και είχε περιορίσει την λίστα των υποψηφίων σε τέσσερις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει εδώ κι εβδομάδες πως έχει κάνει την επιλογή του και θα την παρουσιάσει σύντομα.

Η θητεία του απερχόμενου επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Ο κ. Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πως σκεφτόταν να αναθέσει τον ρόλο στον σύμβουλό του για οικονομικά θέματα Κέβιν Χάσετ, προτού τραβήξει… χειρόφρενο, εξηγώντας πως χρειάζεται το ταλέντο του, ειδικά για να υπερασπίζεται τις πολιτικές του στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Πέραν του κ. Χάσετ, στους υποψήφιους συγκαταλέγονται επίσης πρώην και νυν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας, οι Κέβιν Γουόρς και Κρίστοφερ Γουάλερ αντίστοιχα, καθώς και ο Ρικ Ρίντερ, διευθυντής επενδύσεων στην BlackRock, το μεγαλύτερο όνομα στη διαχείριση περιουσίας στον κόσμο.