Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως ανακοίνωσαν, προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., η οποία έχει ως στόχο την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την περαιτέρω πώλησή του εκτός Ελλάδας και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής ήδη εξετάζει και αξιολογεί τις κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και μέλη οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος.

Στη νέα εταιρεία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 40%, αντίστοιχα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε:

«Η σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της περιφερειακής της παρουσίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επεκτείνει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα που ενδυναμώνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε:

«Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με αποφασιστικότητα τον εταιρικό του μετασχηματισμό και ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. Οι ευρύτερες διεθνείς και γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν ορισμένες ιστορικές ευκαιρίες και μας ωθούν να στραφούμε ακόμη περισσότερο προς την ενεργειακή αγορά με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου AKTOR.

Σε αυτήν την προσπάθεια, είναι εξαιρετικά σημαντική η στρατηγική συνεργασία με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, έναν ισχυρό εταίρο με μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στο πεδίο του φυσικού αερίου και αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό σκηνικό της Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς που φέρνουν οι νέες διεθνείς οικονομικές συνθήκες».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως η πράσινη ενέργεια, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, το Real Estate και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων. Αποστολή του Ομίλου AKTOR είναι να καταστεί δύναμη εξέλιξης στα πεδία όπου δραστηριοποιείται, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ευημερία και αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Από την πλευρά της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική της για τον μετασχηματισμό της σε πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον. Το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, εστιάζει σε υποδομές, ηλεκτροπαραγωγή και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ η εταιρεία ενισχύει παράλληλα τη θέση της στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και LNG.

Με συμμετοχή σε στρατηγικά έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor) – που διασφαλίζει τη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη διασυνδέσεων όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια και εξωστρέφεια της χώρας.

Παράλληλα, προωθεί εμπορικές συμφωνίες που ενισχύουν τη διασυνοριακή ροή φυσικού αερίου και διευρύνουν τη σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς αγορές LNG.

Μ. Παπανίδης

Πηγή: AKTOR, ΔΕΠΑ Εμπορίας