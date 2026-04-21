Η Ρωσία προτίθεται να διακόψει σε λίγες ημέρες – από 1η Μαΐου – τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς την Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba, δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρεις πηγές του κλάδου, υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι ένα προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα εξαγωγών πετρελαίου έχει σταλεί στο Καζακστάν και την Γερμανία.

Αναλυτές στη Γερμανία έσπευσαν να επισημάνουν τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και των μεταφορών που συνεπάγεται μια τέτοια κίνηση αυτή τη χρονική στιγμή για την ευάλωτη γερμανική οικονομία.

Η διακοπή των ροών από το Καζακστάν θα προσέθετε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στον εφοδιασμό της Γερμανίας με καύσιμα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν διαταράσσει τις μεταφορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, λίγα μόνο χρόνια αφότου οι δεκαετιών ενεργειακοί δεσμοί του Βερολίνου με τη Ρωσία διαταράχθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του ρωσικού αγωγού Ντρούζμπα ανήλθαν σε 2.146 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως, το 2025, σημειώνοντας αύξηση 44% από το 2024, και 730.000 τόνους το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μια πλήρης διακοπή θα αφαιρούσε περίπου το 17% των έως και 12 εκατομμυρίων μετρικών τόνων πετρελαίου ετησίως που επεξεργάζεται το διυλιστήριο PCK της Γερμανίας – ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας – στη βορειοανατολική πόλη Σβέντ (Schwedt) , καύσιμο από το οποίο τροφοδοτούνται 9 στα 10 αυτοκίνητα στην περιοχή του Βερολίνου και του Βραδεμβούργου.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν γνώριζε κάποια κίνηση για τη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου.

«Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν και η γερμανική κυβέρνηση δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ρωσίας με τη Γερμανία έχουν διαταραχθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σταμάτησαν μετά την έναρξη του πολέμου και το Βερολίνο έθεσε το 2022 τις τοπικές μονάδες του μεγαλύτερου παραγωγού πετρελαίου της Ρωσίας Rosneft υπό επιτροπεία .

Το Καζακστάν προμηθεύει πετρέλαιο στο διυλιστήριο PCK μέσω της βόρειας διακλάδωσης του αγωγού Druzhba, ο οποίος διασχίζει την Πολωνία, από το 2023, αλλά οι προμήθειες έχουν διακοπεί επανειλημμένα από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό τμήμα του αγωγού.

Ένας εκπρόσωπος του πολωνικού φορέα εκμετάλλευσης αγωγών PERN δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να μεταφέρει πετρέλαιο για μη Ρώσους μετόχους του PCK μέσω του λιμανιού του Γκντανσκ, εάν του ζητηθεί. Στους κατόχους διυλιστηρίων Schwedt περιλαμβάνονται οι Rosneft, Shell και Eni.

Πηγή: ΑΠΕ – Reuters