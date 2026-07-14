Σημαντική ώθηση στην οικονομία της Ισπανίας δίνουν οι δαπάνες των ντόπιων και ξένων τουριστών, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση που ξεπερνά το 8% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποίησε ο οργανισμός Exceltur, ο οποίος εκπροσωπεί τις κυριότερες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, ο κλάδος επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη γεωπολιτική αστάθεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το τουριστικό ΑΕΠ της χώρας ενισχύθηκε κατά 3,4% το δεύτερο τρίμηνο και οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους κάνουν λόγο για μια συνολική ετήσια άνοδο της τάξης του 2,7%.

Ο ρυθμός αυτός είναι σαφώς υψηλότερος από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3%.

Σε ετήσια βάση, η συνεισφορά του τουρισμού προβλέπεται να αγγίξει το 12,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ισπανίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική βαρύτητα που έχει ο κλάδος για την εθνική οικονομία.

Η ισχυρή αυτή ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Ισπανία εκλαμβάνεται από τη διεθνή κοινότητα ως ένας ασφαλής, οικείος και ελκυστικός προορισμός απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα.

Οι ξένοι επισκέπτες ξόδεψαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους 8,2% περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, εξαιρετικά δυναμική εμφανίζεται και η εγχώρια αγορά, με τους Ισπανούς τουρίστες να αυξάνουν τις δαπάνες τους εντός της χώρας κατά 8,3% σε σχέση με πέρυσι, επιδεικνύοντας σαφή προτίμηση σε εθνικούς προορισμούς λόγω του αβέβαιου διεθνούς κλίματος.

Μάλιστα, καταγράφεται μια ξεκάθαρη τάση αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, καθώς οι Ισπανοί στράφηκαν σε καταλύματα υψηλής κατηγορίας, με τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων να σημειώνουν αύξηση 3,6% στις διανυκτερεύσεις τους.

Για την επερχόμενη θερινή περίοδο, ο οργανισμός Exceltur προβλέπει ένα θετικό καλοκαίρι για τις τουριστικές επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα καταγράψουν άνοδο 3,2%, παρά την αναμενόμενη μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, ο οργανισμός σπεύδει να επισημάνει ότι οι προβλέψεις αυτές τελούν υπό την αίρεση των διεθνών εξελίξεων.

Οι νέες εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν εκ νέου από την Κυριακή το βράδυ, η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος μιας νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους αποτελούν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις τελικές επιδόσεις του κλάδου.