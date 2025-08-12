Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παρατείνει για 90 ημέρες, ως τη 10η Νοεμβρίου, την αποκλιμάκωση με την Κίνα στο πεδίο των τελωνειακών δασμών.

Η Κίνα «συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικά μέτρα (…) για να καθησυχαστούν ανησυχίες των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική και εθνική ασφάλειά (τους)», εξηγείται στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο και προστίθεται πως ο κ. Τραμπ έκρινε πως είναι «αναγκαίο και προσήκον να διατηρηθεί» η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ως τον Νοέμβριο, με εφαρμογή στο μεσοδιάστημα των δασμών «βάσης» 10% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.