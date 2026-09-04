Σημαντική ανθεκτικότητα και δυναμική ανάκαμψη κατέγραψε η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο, με τη δημιουργία 162.000 «καθαρών» νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις των επενδυτών και των αναλυτών της αγοράς, οι οποίοι σύμφωνα με εκτιμήσεις του MarketWatch ανέμεναν τη δημιουργία μόλις 50.000 νέων θέσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Παράλληλα, η στατιστική υπηρεσία του υπουργείου προχώρησε σε θετική αναθεώρηση των στοιχείων για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διόρθωση των δεδομένων του Ιουλίου, τα οποία, ενώ αρχικά έδειχναν καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας, τελικά διαμορφώθηκαν σε θετικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 4,1%, επίπεδο που από τους οικονομικούς αναλυτές θεωρείται ότι υποδηλώνει συνθήκες πλήρους απασχόλησης στην αμερικανική οικονομία.